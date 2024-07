FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 210 auf 211 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr dürfte im Einklang mit den Erwartungen an das Gesamtjahr liegen, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./ag/mis;