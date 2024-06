NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Die Hürden für die Übernahme von Microtecnica durch den französischen Luftfahrtkonzern seien nicht allzu hoch, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, nachdem Italien seine Zustimmung gegeben hatte./mf/edh;