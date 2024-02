FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Safran von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert für die Aktie aber von 170 auf 190 Euro angehoben. Die dynamische Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung habe sich 2023 fortgesetzt, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zulieferer der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie habe einen positiven Ausblick auf 2024 gegeben. Aufgrund höherer Schätzungen steige der faire Wert. Jedoch sei das Kurspotenzial begrenzt, so die Begründung der Abstufung./ajx/he;