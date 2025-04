FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran auf "Buy" mit einem Kursziel von 246 Euro belassen. Die am 24. April anstehenden Zahlen für das erste Quartal des Triebwerksbauers sollten ein solides Wachstum im Zubehörmarkt belegen, schrieb Analyst Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/la;