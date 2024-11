FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland von 22 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers sei belastet worden durch eine generelle Marktschwäche und den Abbau von Lagerbeständen, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. SAF spüre aber wieder anziehende Auftragseingänge und so rechnet der Experte im vierten Quartal mit einer schrittweisen Besserung. SAF verfüge über ein solides Geschäftsmodell./tih/la;