Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAF-Holland auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer fühle sich offenbar mit seinen Jahreszielen immer noch wohl, schrieb Analystin Yasmin Steilen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf der Berenberg-Investorenkonferenz. Auch nach den Gesprächen mit den Branchenkollegen Knorr-Bremse und Jost Werke sei sie nun mit Blick auf ihre Umsatzschätzung für SAF-Holland beruhigt - diese liege knapp unter dem Ziel des Unternehmens./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





