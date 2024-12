NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 52,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten zuletzt einen Haken hinter einige Fragen zur Mittelverwendung gemacht, die die Aktien im Jahresverlauf ausgebremst hätten, schrieb Analyst Alexander Wheeler in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Kurzfristig sorge die Politik in Deutschland und USA wieder für Unsicherheit, aber insgesamt gebe es immenses Potenzial./ag/zb;