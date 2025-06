FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Großbritannien brauche mehr Windkraftanlagen auf See, um den Zeitplan für die Zuteilungsrunde 7 (AR7) noch einzuhalten, schrieb Olly Jeffery in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum jüngsten Aus für das Orsted-Projekt Hornsea 4./ag/edh;