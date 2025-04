NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In einem Gespräch mit dem Energieversorger habe sich dieser zuversichtlich gezeigt hinsichtlich von Zöllen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Investitionen in den USA gebe es Unsicherheiten, weshalb geringere Kapitalausgaben und umfangreichere Aktienrückkäufe möglich seien./bek/la;