NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Management des Energiekonzerns betrachte die USA hinsichtlich der fundamentalen Ausgangslage weiterhin als den attraktivsten Markt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Kommentaren des Managements könne man schließen, dass es dort keine großen Änderungen am Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) erwarte./tih/ajx;