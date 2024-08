FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Olly Jeffery reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Ergebnisschätzung für den Stromkonzern für das laufende Jahr um 4 Prozent. In dem Segment, das die Beteiligungen an Amprion und Urenco sowie die Konzernkosten umfasse, sei im Gesamtjahr mit einem geringeren Verlust zu rechnen./bek/ajx;