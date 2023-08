NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Zahlen und auch der Ausblick auf 2023 deckten sich mit den Aussagen zum Zeitpunkt der Eckdaten, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den bestätigten Ausblick des Energiekonzerns für dieses Jahr wertete der Experte positiv./bek/ck;