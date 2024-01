HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey passte sein Bewertungsmodell für den Medienkonzern an den jüngst angekündigten Verkauf von RTL Nederland für 1,1 Milliarden Euro sowie die reduzierten Finanzziele für 2023 an. Daraus resultierten seine gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;