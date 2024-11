NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 535 auf 655 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine bisher zu konservativen Annahmen für die Verkehrsflugzeug-Branche überdacht und seine Gewinnschätzungen (EPS) für die kommenden drei Jahre erhöht, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze zudem die Ergebnisaussichten (Ebita) des Triebwerksbauers im Bereich Power Systems./gl/zb;