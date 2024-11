Rolls-Royce 6.30 CHF 1.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 626 Pence belassen. Zudem wurde die Aktie des Triebwerksbauers auf der "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte bestätigt. Aktien von Maschinenbauern hätten in der vergangenen Woche etwas schlechter abgeschnitten als solche von Elektrotechnikunternehmen und Aktien aus dem Bereich Luftfahrt und Verteidigung hätten sich schlechter als Aktien von Unternehmen aus dem Kapitalgüterbereich entwickelt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





