NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Detaildaten zum Brustkrebsmittel Inavolisib auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Medikamentenkandidat habe einen deutlichen Vorteil für die Patientinnen gezeigt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem Eckdaten der Studie dem Aktienkurs allerdings bereits in der vergangenen Woche Rückenwind verliehen hätten, dürfte die Kursreaktion nun überschaubar bleiben./mis/tih;