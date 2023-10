FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 250 auf 225 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal sei wenig erbaulich gewesen und die Schwäche der Aktie dürfte so schnell nicht enden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während die Debatte um die Forschungspipeline des Schweizer Pharmakonzerns weiter laufe, seien die Markterwartungen immer noch zu hoch./tav/edh;