ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 248 Franken belassen. Der Verkauf einer Fertigungsstätte in den USA an Lonza decke sich mit vorherigen Aussagen von Roche zu einer Umstrukturierung, schrieb Analyst Matthew Weston in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Finanzerlöse aus dem Verkauf zählten bilanziell nicht zum Kerngeschäft und hätten somit auch keine Auswirkungen auf die Zielvorgaben des Pharmakonzerns für das laufende Jahr./bek/la;