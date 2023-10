NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach einem Standortbesuch der australischen Eisenerzminen in der Pilbara-Region von 5100 auf 4800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tyler Broda passte seine Schätzungen für den Bergbaukonzern an, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb./ajx/edh;