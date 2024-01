ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Briten gut am Markt positioniert./la/ajx;