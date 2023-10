FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Die Produktionszahlen des Minenbetreibers für das dritte Quartal hätten in den wichtigsten Bereichen im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/edh;