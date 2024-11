NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic bleibt nach dem Quartalsbericht des Luxuskonzerns zuversichtlich und betonte in seinem Kommentar am Freitag das robuste Wachstum außerhalb Chinas./ag/ajx;