NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Resultate des Schweizer Luxusgüterkonzerns bestätigten die robuste Entwicklung im Schmuckgeschäft, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Uhrensparte habe es keine bösen Überraschungen gegeben./la/gl;