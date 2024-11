ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 570 auf 630 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die aktuelle Aktienbewertung liege etwa in der Mitte zwischen den Chancen aus dem Nato-Investitionsziel für Vereidigungsausgaben in Höhe von 3 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts jedes Mitglieds und einem Waffenstillstand in der Ukraine, schrieb Analyst Sven Weier am Donnerstagabend. Das höhere Kursziel resultiert aus gestiegenen Schätzungen für das operative Ergebnis./ag/zb;