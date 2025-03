ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1208 Euro belassen. Analyst Sven Weier verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf verschiedenen Medienartikel darüber, dass der Bundesrechnungshof die kürzlich erfolgte Vergabe des milliardenschweren digitalen TaWAN-LBO-Projekts über den Aufbau eines integrierten Kommunikationsnetzes für die Bundeswehr an Rheinmetall kritisiere. Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen seien daher Rücksetzer möglich. Diese könnten womöglich Kaufgelegenheiten sein./ck/ngu;