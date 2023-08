Rheinmetall 257.21 CHF 3.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer starte in sein zweites Halbjahr mit einem soliden Verteidigungsgeschäft und zunehmender Dynamik, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Dass das Gewicht auf der zweiten Jahreshälfte liege, sei zudem klar sichtbar, denn 60 Prozent des operativen Jahresergebnisses dürften im vierten Quartal geliefert werden./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2023 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



