NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte einen starken Jahresabschluss 2023 verzeichnet haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe unter den Autowerten sein Top-Investment in puncto Umstrukturierung und Turnaround./edh/he;