NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zur Geschäftsentwicklung habe der Autobauer seine Ziele bestätigt und gehe für das zweite Halbjahr von höheren Margen als in der ersten Hälfte aus, schrieb Analyst Philippe Houchois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Anlagehintergrund drehe sich nun nicht mehr um die Zyklizität des Geschäfts, sondern um die günstige Bewertung. Eine Kurssteigerung sei allerdings eine Herausforderung, insbesondere in einer Phase des Führungswechsels. Er senkte seine Margenprognosen, hielt aber an den Schätzungen für die Barmittelentwicklung (FCF) fest./gl/edh;