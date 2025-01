Redcare Pharmacy 115.11 CHF -1.46% Charts

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Analyst Gerhard Orgonas stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie zum Auftakt des neuen Börsenjahres seine "Top Picks" vor. Der Hintergrund sei geprägt von politischen Unsicherheiten angesichts neuer Regierungen in den USA und Frankreich sowie der anstehenden Neuwahl in Deutschland. Auf dieser Liste ergänzt wurden zum Beispiel Adesso, Flatexdegiro und Scout24, während die Online-Apotheke Redcare dort zuvor schon auftauchte./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 16:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



