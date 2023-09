NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Eckdaten dürften die Wachstums- und Margenstory der Onlineapotheke untermauern, schrieb Analyst Alexander Thiel am Freitag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer Aufstockung des Ziels für den Barmittelzufluss./ag/edh;