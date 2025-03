NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Market-Perform" belassen. Diese seien unschön ausgefallen, schrieb Analyst Callum Elliott in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Zwar habe der Konsumgüterhersteller im zweiten Halbjahr mit der Marge und dem Ergebnis je Aktie die Erwartungen deutlich übertroffen; die nach vorn gerichteten Aussagen zum Wachstum blieben aber hinter den Konsensschätzungen zurück./bek/ag;