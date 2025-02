NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen und die Marge liege so hoch wie seit Ende 2029 nicht mehr, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Er attestierte dem Großküchenausrüster insgesamt starke Zahlen./gl/ag;