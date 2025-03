NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk werde überschattet von einer enttäuschenden Prognose für das erste Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt liege auf einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz./tih/zb;