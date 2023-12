NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer Reihe von Investorenfragen zur jüngsten Kursschwäche von Adidas und Puma. Er führte die Schwäche auf einen deutschen Medienbericht über die Lieferketten zurück sowie auf eine negative Stimmung in sozialen Medien mit Blick auf Puma. Auch Aussagen von Adidas zum Ziel für die operative Marge (Ebit) könnte belastet haben./bek/ngu;