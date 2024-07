NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die am 7. August anstehenden Zahlen des Sportwarenherstellers dürften - ähnlich wie in der Branche - verbesserte Nachfragetrends gegenüber dem ersten Quartal belegen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Sie senkte allerdings mit Verweis auf die angekündigten höheren Marketingkosten ihre operative Ergebnisprognose (Ebit) für das zweite Quartal./gl/tih;