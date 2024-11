NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die weitgehend wie erwartet ausgefallenen Quartalszahlen seien einhergegangen mit einer wenig überraschenden Bestätigung der Jahresziele, schrieb Analyst James Grzinic am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung./ck/ag;