FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Puma nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 35 Euro gesenkt. Analyst Thomas Maul verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die unerwartet schwache Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Sportartikel-Herstellers sowie die Verschiebung des für 2025 angestrebten Margenziels auf 2027. "Darüber hinaus dürfte die negative Kursreaktion ein schwindendes Vertrauen in die Fähigkeiten des Konzerns zur Kostenkontrolle signalisieren", schrieb er./edh/he;