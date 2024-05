FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma SE von 63 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger dürften sich nun optimistisch am oberen Ende der Jahresziele orientieren, schrieb Analyst Adam Cochrane in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/mis;