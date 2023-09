NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus an eine Kapitalmaßnahme zur Vereinfachung der Eigentümerstruktur angepasst. Mit der Ausgabe neuer Papiere erhöhe sich die Aktienanzahl, sodass das Kursziel von 101 auf 47 Euro sinke, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Einstufung wurde auf auf "Overweight" belassen./edh/he;