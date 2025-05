NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum ersten Quartal und einer Telefonkonferenz von 320 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Zahlen seien besser ausgefallen als auf den ersten Blick angenommen, schrieb Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Stärke des Rückversicherers sei "exzellent"./rob/bek/la;