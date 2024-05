NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der Konglomeratsstruktur der Tech-Holding sei weiterhin ein Abschlag auf den Substanzwert angemessen, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Sonntag vorliegenden Studie./mis;