Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Prosus nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,40 Euro belassen. Das Management der Tech-Beteiligungsgesellschaft lege den Schwerpunkt weiter auf die Verbesserung der Profitabilität, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei es das Ziel, im ausgewogenen Umfang selektive Investitionen vorzunehmen, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / 19:15 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.