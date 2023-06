ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Vereinfachung der Überkreuz-Beteiligung zwischen der Internet-Beteiligungsgesellschaft und dem Mutterkonzern Naspers sei in seinen Kurszielen und Ergebnisschätzungen für beide Unternehmen noch nicht berücksichtigt, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sollte Werte für die Anleger freisetzen. Die Beteiligung am chinesischen Internetkonzern Tencent sei unterbewertet./gl/tih;