NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 angesichts eines Deals mit dem US-Finanzinvestor General Atlantic (GA) von 4,95 auf 6,70 Euro angehoben. Analystin Annick Maas bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie auch den Verkauf des Vergleichsportals Verivox und deutsche Konjunkturstimuli in ihr Bewertungsmodell ein, beließ die Einstufung jedoch auf "Market-Perform". Die Vereinfachung der Portfoliostruktur könne zwar ein Übernahmeangebot erleichtern; für einen potenziellen Käufer bleibe die Verschuldung des Medienkonzerns aber eine "bittere Pille". Der Art und Weise des Einstiegs von General Atlantic lasse diesen außerdem als einen "sehr heiklen Deal" erscheinen./tih/bek;