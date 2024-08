FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Im Fokus dürfte das Wachstum der Werbeerlöse in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) stehen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte der Fernsehkonzern ordentlich abgeschnitten haben./la/ajx;