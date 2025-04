NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Nach gesenkten Jahreszielen vom Vorabend seien die Quartalsresultate nicht mehr allzu relevant, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/men;