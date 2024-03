FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das voll elektrifizierte Modell Macan sei eines der im Vorfeld am stärksten beachteten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gelte sowohl aus Sicht der Kunden als auch aus der Perspektive des Kapitalmarktes. Porsche könne schon im kommenden Jahr 100 000 Einheiten des Modells absetzen./bek/edh;