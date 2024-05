HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 24,40 Euro auf "Buy" belassen. Das Erneuerbare-Energien-Unternehmen sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Jan Bauer am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Einem Verkauf des US-Geschäfts sei man in Verhandlungen sehr nah, andere internationale Projektverkäufe dürften folgen. Damit dürfte dann das obere Ende der Jahresziele erreichbar sein./ag/mis;