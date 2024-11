NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Julien Dormois nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie Bezug auf seine kürzlich vollzogene Hochstufung des Gesundheitstechnik-Herstellers, in dessen Folge er nun auch sein Votum für die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine nachzog./tih/he;