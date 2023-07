NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Philips mit einem Kursziel von 28 Euro und der Einstufung "Buy" in die Bewertung aufgenommen. Nach einer über längere Zeit unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien des Herstellers von Medizintechnik böten diese mittlerweile guten Value, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Markterwartungen machte Felton Aufwärtspotenzial aus. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) 2023 bis 2025 lägen um neun bis elf Prozent über dem gegenwärtigen Marktkonsens./bek/ag;